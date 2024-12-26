Bilirkişilere 2025’te ödenecek ücretler belli oldu

Adalet Bakanlığı, 2025 yılına dair bilirkişilere ödenecek ücret tarifesini belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tarifeye göre, bilirkişilerin alacağı ücretler, dava türüne ve mahkemenin görevine göre değişiklik gösterecek.

BİLİRKİŞİLER HANGİ DAVALARDA NE KADAR ÜCRET ALACAK

Yeni tarife, adli ve idari yargı alanındaki çeşitli davalar için farklı ücretler ödeneceğini belirliyor. Örneğin, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ile bazı sulh hukuk ve ceza davalarında, bilirkişilere 1.600 lira ödeme yapılacak. Diğer taraftan, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2.700 lira, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2.100 lira ücret ödenecek.

TİCARET VE FİKRİ MÜLKİYET DAVALARINDA ÜCRETLER YÜKSEK

Ticaret mahkemeleri ve fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görevli bilirkişiler, daha yüksek ücretler alacak. Bu mahkemelerde görev alan bilirkişilere 3.200 lira ödenecek. Diğer yüksek ücretli dava alanları arasında ise ağır ceza mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri yer alıyor.

Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için bilirkişilere 4.200 lira ödeme yapılacak. Bu, 2025 yılında ödenecek en yüksek ücret olarak dikkat çekiyor.

Özel hukuk tüzel kişilerine yönelik yapılan bilirkişi görevlerinde ise 4.400 lira gibi yüksek bir ücret belirlendi. Bu tarifede, özel sektördeki tüzel kişilere yönelik davaların da dikkate alındığı görülüyor.

Düzenleme, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.