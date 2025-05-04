Bilirkişilikte yeni dönem: Eğitimler 15 Mayıs’ta başlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişilik sistemine yönelik önemli düzenlemeleri duyurdu. Yeni yönetmelikle birlikte hem eğitim süreci değişiyor hem de performansa dayalı sistem devreye giriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bilirkişilikte yeni dönem: Eğitimler 15 Mayıs’ta başlıyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ekonomim'e göre, yeni düzenlemeyle, bilirkişilik sisteminde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik önemli adımlar atılıyor.

Yapılan değişikliğe göre, bilirkişilik temel eğitimleri artık yalnızca Bakanlık izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilebilecek. Ayrıca, Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenerek yeni müfredata uygun hale getirildi.

Yeni yönetmelikle birlikte, bilirkişilerin seçiminde performans kriterleri de dikkate alınacak. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar nedeniyle üç yıldır açılmayan eğitim programları, yeniden başlatılıyor.

Adalet Bakanı Tunç, “Yönetmelik değişikliğimizden sonra ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvuruları alınarak, 15 Mayıs itibarıyla bilirkişilik eğitimleri yeniden açılacak,” ifadelerini kullandı.

Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bilirkişilik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bilirkişilik temel eğitimlerinin Bakanlığımızın izniyle üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi veya kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilmesi düzenleme altına alınmıştır. Bilirkişilik Temel Eğitim Kitabı güncellenmiştir. Bilirkişilerin belirlenmesinde performans sisteminin getirilmesi için yapılan çalışmalar nedeniyle 3 yıldır açılamayan eğitimleri de yeniden başlatıyoruz. Yönetmelik değişikliğimizden sonra ilgili kurum ve kuruluşların eğitim başvuruları alınarak, 15 Mayıs'ta bilirkişilik eğitimleri açılmaya başlanacak. Bilirkişilik kurumunu güçlendirmeye, yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

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