"Bilmiyordum" demek yetmiyor! Ek gelir tuzağının sonu mahkeme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve beraberindeki savcılar, “hesap kiralama” yöntemiyle kara para aklayan suç örgütlerine karşı üniversite öğrencilerini uyardı. Kürsüye çıkan savcılar, “masum bir ek gelir” gibi sunulan bu tuzağın, gençleri mahkemelerde sanık sandalyesine oturttuğunu anlattı.

Programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Bakanlığı ve HSK’nın gençleri hedef alan dolandırıcılık suçlarına karşı başlattığı mücadeleye değindi.

Akgün, “Buradaki amacımız, yarın veya sonraki süreçlerde hayatınızda önünüze çıkabilecek olan yasal veya yargısal engellere takılmadan, cep telefonu, bilgisayar veya banka sistemleri üzerinden işlenebilecek dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına maruz kalmamanız için şimdiden uyarıcı mekanizmayı harekete geçirmek. Gençler hedef alınıyor. Gerek içerden gerekse dışardan, ulusal veya uluslararası yapılar, tamamen gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alacak şekilde örgütlü bir yapıya bürünmüş vaziyette çalışmalarını yürütüyorlar” dedi.

“KİMSE KİMSEYE BABASININ HAYRINA PARA VERMEZ”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz da öğrencilere “kolay para” vaatlerine kanmamaları uyarısında bulundu.

Yılmaz, “Hepimiz IBAN kullanıyoruz. Şüpheliler ve organize suç liderleri sizlerden IBAN isteyebilir ve bunun karşılığında para vaat edebilirler. Kimse kimseye babasının hayrına 3 bin, 5 bin, 10 bin lira vermez. Sizden kâr vaadiyle IBAN istiyorlarsa bilin ki bu dolandırıcılıktır. Kimseyi hakim, savcı, polis, asker diye arayıp para istemezler. Böyle bir durumda bizzat adliyeye gelerek teyit edebilirsiniz” diye konuştu.

“HESABINIZI KULLANDIRDIĞINIZDA DOSYADA ŞÜPHELİ OLURSUNUZ”

Cumhuriyet Savcısı Tolga Özcan ise banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılmasının hukuki sonuçlarına dikkati çekerek, dolandırıcılık suçunun kanundaki karşılığını anlattı.

Özcan, “Bir ilan sitesine verilen sahte bir ilanla binlerce kişiye ulaşılabiliyor. Sosyal medya ve alışveriş siteleri üzerinden yapılan satış ilanlarıyla vatandaşlar mağdur ediliyor. Banka hesapları, IBAN bilgileri ve ATM kartları kesinlikle başkasına kullandırılmamalı. Az parayla çok para kazanma vaatlerine itibar edilmemeli. 'Oda arkadaşım istedi', 'Tanıdığım biri para kazanmak ister misin?' dedi' şeklindeki savunmalar bizi ikna etmiyor. Hesabınızı kullandırdığınızda dosyada şüpheli olursunuz” şeklinde konuştu.