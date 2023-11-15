Bin 900 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı!

Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde bin 900 sürücü kontrol edildi.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde bin 900 araç ve motosiklet sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı.

Kurallara Uymayanlara Cezai İşlem!

Yapılan denetim çerçevesinde 54 sürücüye hız sınırını aşmak, 30 sürücüye hatalı araç park etmek, 17 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 41 sürücüye diğer trafik kurallarına uymama olmak üzere toplamda 142 araç ve motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.