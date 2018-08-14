TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansına katılan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geliyor.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım son günlerde yaşanan kur artışıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"15 Temmuz'da hain FETÖ darbesiyle sonuç alamayanlar, bu kez de hüsrana uğrayacaklar.



Hep birlikte çözemeyeceğimiz sorun yok; bize yapılan yarın başkasına da yapılabilir.



"SİSTEMATİK BİR SALDIRI ALTINDAYIZ"



Hoyratça baskıların ötesini görecek basirete sahibiz; sistematik bir saldırı altındayız"



TBMM Başkanı Yıldırım: "Amerikan yönetimi birtakım sözlerle, söylemlerle, yaptırımlarla Başkanın sorumsuz tweetleriyle istediğini yaptırmaya çalışmak yerine, yasalarımıza saygı çerçevesinde çözüm aramalıdır. Halen çözüm fırsatı olduğunu, çözüm için konuya suhuletle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ilk adımı atması ve tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ise Amerikan yönetimidir."



TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum."