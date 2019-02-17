Meclis bu hafta 29'uncu başkanını seçmek için mesai yapacak. Yarın istifa etmesi beklenen Binali Yıldırım'ın yerine seçilecek Meclis Başkanı için süreç salı günü başlayacak. Meclis'te bu hafta ayrıca kitap, dergi ve gazetedeki KDV oranını sıfırlayacak kanun teklifi de görüşülecek.

Binali Yıldırım 18 Şubat'ta istifa edecek. Süreç 19 Şubat'ta başlayacak. Meclis bu hafta 29'uncu başkanını seçmek için mesai yapacak.



Binali Yıldırım, İstanbul belediye başkan adayı olduğu için Anayasa'nın amir hükümleri gereği Meclis Başkanlığı'na devam edemeyecek. Bu nedenle Yıldırım hafta başında istifasını Meclis Başkanlığı'na verecek. Salı günü ise Genel Kurul'da Yıldırım'ın istifası okunarak yeni başkanın seçim için süreç başlayacak.



İlk 5 gün aday başvuruları alınacak. İkinci 5 günlük süreçte ise milletvekilleri sandığa gidecek. Bir kişinin Meclis Başkanı seçilmesi için ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 oyu alması gerekiyor. Üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 oy gerekiyor. Üç turda da adaylar gerekli çoğunluğu sağlayamazsa 4'üncü tur yapılıyor. Bu aşamada 3'üncü turda en çok oy alan iki aday yarışıyor.



Bu arada Binali Yıldırım'ın veda turları da devam ediyor. Geçen hafta Meclis Başkanlığı Divan üyeleriyle görüşen Yıldırım, pazartesi akşamı da milletvekilleriyle yemekte buluşacak.



Meclis, yeni başkanının yanı sıra Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için de çalışma yürütecek.



Genel Kurul'da görüşülecek teklife göre; Adli ve idari yargı hakim adaylığı mülakatına katılabilmek için yazılı sınavda en 70 puan almak gerekecek. Hakim ve savcı adaylığı süresi 2 yıl, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için ise süre 1 yıl olacak.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik içeren teklif masaya yatırılacak. Teklifle; Basılı kitap, gazete ve dergide KDV oranı sıfırlanıyor. Aynı zamanda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldığı tarım kredisini ödeyemeyenler için yapılandırma getirilecek.





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