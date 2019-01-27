CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, yerel seçim için aday belirleme sürecinde, AK Parti adaylarının Ankara ziyaretlerindeki konaklama masraflarını Meclis’e ödettiğini iddia etti.

Ceylan, TBMM’nin altı farklı lokantasında görevli yaklaşık yüz elli aşçı ve garsona, Ankara’da bulunan dokuz ünlü otelde ‘hizmet içi eğitim’ adı altında mesai yaptırıldığına işaret ederek, “Bize ulaşan iddialara göre, ‘hizmet içi eğitim’ adı altında otellere TBMM’den ödeme yapılmış, üstüne personel görevlendirilmiş, karşılığında da AKP için otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alınmış” dedi.



30 YILLIK PERSONEL

Ceylan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Meclis’teki 150 kadar aşçı ve garsonun eğitim amacıyla gönderildiği otellerden ücretsiz konaklama hizmeti alındığı öne sürdü. Meclis’in kadrolu personeli olan garson ve aşçıların birçoğunun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile ilgili ön lisans ve lisans bölümlerinden mezun olduklarını belirten Ceylan, “Bu personelin tamamının protokol servisi verme konusunda eğitimli ya da mesleki tecrübeye sahip olduğu aşikârdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin en seçkin kurumunda görev yapan bu insanların bazıları 30 yılı aşkın süredir başbakanlardan bakanlara, yabancı misyon temsilcilerinden milletvekillerine hizmet vermektedir. Gidip otellerde protokol eğitimi aldırmanın amacı nedir diye kafamızda soru işareti oluştu. Bu insanlara protokol eğitim vermek nerden çıktı” diye sordu.

TBMM Başkanlığı’nın Meclis personelini HiltonSA Otel, Sheraton Ankara Hotel&Convention Center, Mövenpick Hotel, The Green Park, Anadolu Hotel, Grand Ankara Hotel, Divan Çukurhan Otel, Ataköşk Hotel ve Bilkent Otel’de görevlendirdiğini söyleyen Ceylan, Yıldırım’a “Tamamı ‘Protokol Servis’ eğitimi alan TBMM personelinin yukarıda adı geçen otellerde ‘Hizmet İçi Eğitim’ adı altında görevlendirildikleri doğru mudur? Eğer doğru ise gerekçesi nedir” diye sordu.



‘KONAKLAMA HİZMETİ ALINMIŞ MIDIR’

Önergesinde, “Hizmet İçi Eğitim alımı ile ilgili sözleşme imzalanmış mıdır? İmzalanmış ise sözleşme kaç kişiyi kapsamaktador? Kişi başı eğitim ücreti ne kadar olarak belirlenmiş ve toplam proje maliyeti nedir” diyen Ceylan, TBMM’nin otellere bu projeyle ilgili olarak ödeme yaptığı yönünde iddiaların olduğunu söyledi.

Kendisine ulaşan iddiaların, oteller ile yapılan sözleşmenin ve personel eğitiminin karşılığında ücretsiz konaklama hizmeti alındığı şeklinde olduğunu ifade eden Ceylan, “Bu ödemeler karşılığında adı geçen otellerden, ‘Hizmet İçi Eğitim’ alımı dışında herhangi bir hizmet alımı gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş ise bu hizmet alımları arasında ‘Konaklama Hizmeti’ alımı var mıdır” diye sordu.

Ceylan, böylesi bir projenin amacını merak ettiklerini ifade ederek, “Sayın Binali Yıldırım, ‘AKP’lilerin konaklama giderlerini TBMM Bütçesi’nden bu projelerle mi sağlandı’ sorusu geliyor insanın aklına ve bu yönde iddialar da bize ulaştı” diye konuştu.









Aydınlık