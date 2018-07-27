TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan ABD'ye "Brunson" tepkisi geldi. İzmir'de Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, ABD'nin FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması ile ilgili tehdit dolu açıklamasına tepki gösterdi.
Yıldırım, "ABD tehdit dilinden vazgeçmeli, bu dil bize sökmez. Bizim tavsiyemiz bu ucuz tehdit lisanını ABD'nin bırakması. Türkiye'nin güvenini 15 Temmuz'dan sonra nasıl kazanacak bunun yollarına bakması gerekir"dedi.
BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerlik hakkında konuşan Yıldırım, "Seçim öncesi bu konu yoğun bir şekilde gündeme geldi. Nihayet Meclis yasama dönemini sona erdirmeden bu konuda bir düzenleme yaptı. Ancak daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
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