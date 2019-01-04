TBMM Başkanı Binali Yıldırım cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İstanbulluların gönlüne girmeyi vaat ediyorum" diyen Yıldırım, faytonlarla ilgili soruya da "Hayvanların ticari amaçlarla ilgili kullanılmasını doğru bulmuyoruz bu rezilliğe son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı ve AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz." dedi.



Yıldırım, "Şu ana kadar açıklanan iki aday var. Birisi Cumhur İttifakı'nın diğeri de diğer ittifakın adayı Ekrem İmamoğlu. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



"İstanbulluları abad etmeyi vadediyorum"



Binali Yıldırım, "İnşallah İstanbullulara sadece hizmet değil, İstanbulluların gönlüne girmeyi, İstanbulluları da abad etmeyi şahsım ve arkadaşlarım adına vadediyorum. İstanbul projeleriyle ilgili 7 Ocak Pazartesi günü basınla bir değerlendirme, tanışma toplantısı yapacağız. Orada projelerimizin ipuçlarını vereceğiz. 15 Ocak'tan itibaren de yoğun bir şekilde ilçe belediye başkan adaylarımız, biz İstanbul ile ilgili projelerimizi, önerilerimizi ve İstanbulluların bizden beklediklerini kapsamlı bir şekilde çeşitli vesilelerle duyuracağız." şeklinde konuştu



"Büyükada'daki rezilliğe son vereceğiz"



Hayvan hakları ile ilgili konuşan Yıldırım, "Büyükada, diğer adalar son yıllarda çok fazla ziyaretçi alıyor. Buna rağmen oradaki at sayısı azaldı. Hatta öyle ki günün üçte ikisinden fazla bu atları maalesef kullanma yoluna gidiyorlar. Bunun insani bir yanı yok. Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil, her şey ticaret demek değil. Önemli olan insanların nasıl hak ettiği yaşam şartları varsa, her türlü canlının da aynı şekilde hakları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda hayvan haklarıyla ilgili bir kanun teklifi de gündeme gelecek, bunun da çalışmasını arkadaşlar yapıyorlar." diye konuştu.