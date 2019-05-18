AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cep telefonu numarasını verdi. Yıldırım, "Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız." dedi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek." dedi.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Muhtarları Buluşması'nda konuşan Yıldırım, muhtarı seçilmiş, emanet taşıyan, ihtiyaç ve irade sahibi olarak tanımladı.



CEP TELEFONU NUMARASINI VERDİ



"Size bir telefon numarası vereceğim. Lütfen bunu not edin. İleride işinize yarayacak. İnşallah birlikte daha güzel hizmetlere imza atacağız." diyerek muhtarlara seslenen Yıldırım, kendi telefon numarasını ekranda gösterdi.



Ekranda, "Binali Yıldırım - 0532 136 99 99" ifadeleri yer aldı.



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