TBMM Başkanı Yıldırım, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, yeni yönetim yapısı ve anlayışıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu temeller üzerinde, gösterdiği hedeflere doğru, büyük azimle yürüme kararlılığını muhafaza ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk'ün vefatının 80'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk milletini Orta Anadolu'ya hapsederek yok etmek isteyen emperyalist devletlerin işgal ve istila girişimlerine karşı, Samsun'dan başlattığı direnişle tarih yapıcı lider unvanını alan Atatürk'ü rahmetle andığını ifade etti .



Yıldırım, Atatürk'ün, Türk milletini tarihin nesnesi haline getirmek isteyen işgal kuvvetlerine teslim olmayı düşünmeyen büyük bir kahraman, 1699'da imzalanan Karlofça Anlaşması sonrasında, Batı karşısında sürekli çekilmek zorunda kalan necip milletin makus talihini değiştiren büyük bir komutan olduğunu vurguladı.



Atatürk'ün, "Milletin istiklali, milletin azim ve kararı ile kurtulacaktır." inancıyla milli mücadelenin liderliğini üstlenerek, yalnızca Türk milletine değil, aynı zamanda emperyalizmin sömürü çarklarında ezilen bütün milletlere bağımsızlık cesareti veren büyük bir lider olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bizi tarih sahnesinden çekilmeye zorlamak için 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde topla tüfekle saldıran düşmanlar, bugün de Soğuk Savaş yöntemlerini kullanarak, ülkemize karşı saldırılarına sinsice devam etmektedirler. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, yeni yönetim yapısı ve anlayışıyla onun kurduğu temeller üzerinde, gösterdiği hedeflere doğru, büyük bir inanç ve azimle yürüme kararlılığını muhafaza etmektedir."



Millet-devlet kaynaşmasıyla istikbale doğru emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin yarınlarının, bugünden daha güçlü ve güvenli olacağını belirten Yıldırım, "TBMM'nin ilk başkanı, istiklal ve istikbal mücadelemizin başkomutanı, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.