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Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama

AK Partili Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlarla EYT'lilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Bu, benim gündemimde. Ben hayatım boyunca arkasında olduğum işi bırakmam." ifadelerini kullandı

Binali Yıldırım'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yeni açıklama

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, emeklilikte yaşa takılanlarla EYT'lilerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Vatandaş, "Sadece şu anlamda sayın başkanım. Dile getirip illa bugün yarın çözülmesi için değil. İleriye dönük, şu tarihler içerisinde..." dedi.

"EYT GÜNDEMİMDE"

Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, EYT'nin kendisinin gündeminde olduğunu söyledi.

"ARKASINDA OLDUĞUM İŞİ BIRAKMAM"

AK Partili Yıldırım, "Ben hayatım boyunca arkasında olduğum işi bırakmam" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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