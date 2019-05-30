Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ve eski bakanlardan Mehdi Eker, Fatih'te İsmailağa Camiisi'ni ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yücel, "Biri cemaatlerin dizinin dibinden ayrılmıyor, diğeri bir gün müezzinlik pozu verip ertesi gün etnik bölücülüğü okşuyor. Bu dayatmayı ve çözümsüzlüğü kabul etmeyin! Birleşen ve Üreten Türkiye Programını savunan cesur vatanseverlerin arasına katılın." ifadelerini kullandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında dün akşam Fatih'teydi. İsmailağa Cemaati'ni ziyaret eden Yıldırım, seçimlerde destek istedi.



Eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Hayri Baraçlı'nın da eşlik ettiği ziyarette; Binali Yıldırım, cemaatin önde gelen isimleriyle iftarını açarak uzun bir görüşme yaptı.



Yıldırım daha sonra Teravih namazını da aynı camide kılıp ardından Fatih’ten ayrıldı.



İsmailağa Camii hesabından yapılan paylaşımda, şunlar denildi:



"Binali Yıldırım ve Mehdi Eker Beyefendiler bugün (29.05.2019 Çarşamba) teravih namazını İsmailağa Camii’nde edâ ettiler.



İsmailağa Camimize Ziyâret



Eski Başbakanlarımızdan ve Cumhur İttifâkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Sayın Binali Yıldırım Bey ve eski bakanlarımızdan Mehdi Eker Bey, çalışma arkadaşlarıyla birlikte, bu akşam yatsı namazı ve teravih namazlarını İsmailağa Camii’nde edâ ettiler.



Namazın ardından cemaatle musafahalaşan kıymetli misafirlerimiz, vakfımızda cemaatimizin ileri gelen hoca efendileri ve vakıf heyeti ile bir araya gelerek hasbihâl ettiler."



VATAN PARTİSİ İSTANBUL ADAYI YÜCEL'DEN TEPKİ



Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.



Yücel, şunları belirtti:



"Biri cemaatlerin dizinin dibinden ayrılmıyor, diğeri bir gün müezzinlik pozu verip ertesi gün etnik bölücülüğü okşuyor...



Bu dayatmayı ve çözümsüzlüğü kabul etmeyin!



Birleşen ve Üreten Türkiye Programını savunan cesur vatanseverlerin arasına katılın."



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