AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım "Seçime giriyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu bu mu aday olsun Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim uzaydan mı gelsin? İçinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey sana yakışan aday olmaktır" dedi.



AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.



Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada "Seçime giriyoruz, gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir, Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir." dedi.





ulusal.com.tr





