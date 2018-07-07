Binali Yıldırım AKP grup toplantısında konuşuyor

Yıldırım şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devreye girmiştir. Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Tebrik ediyorum. Çok zor imtihanlardan 16 yıl boyunca yüzümüzün akıyla çıktık. Davamızı asla zaafa uğratmadık. Hem liderimizin hem grubumuzun hem de milletimizin verdiği emanete halel getirmedik. Hiçbir dayatmaya boyun eğmedik. Bir olduk iri olduk diri olduk milletimizle kenetlendik. Vira bismillah diyor ve Türkiye'yi şahlandırmak için yola çıkıyoruz. "



"Sayın cumhurbaşkanım, inanıyorum ve biliyorum ki ülkemizin hizmetleri daha hızlı bir şekilde yapılacak ve ülkemiz hak ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma noktasında emin adımlarla ilerleyecektir. Başka bir deyişle Türkiye şaha kalkacak, Demokrasimizi daha da geliştireceğiz. Özgürlük alanlarını daha çok genişleteceğiz. üreteceğiz, istihdam oluşturacağız, refahı attıracağız. Sayın cumhurbaşkanım hakkınızı helal etmenizi istiyorum. "