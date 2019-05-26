banner1005
81 İlde eş zamanlı operasyon
81 İlde eş zamanlı operasyon
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
Meksika'da helikopter düştü: 6 ölü
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Binali Yıldırım: Doğru bulmuyorum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: Doğru bulmuyorum
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını bildirdi.
2.510 kişi bunun hakkında konuşuyorBinali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek."

Etiketler; #binali yıldırım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.