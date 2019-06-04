İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun ortak canlı yayın programı nasıl olacak? Sabah yazarından dikkat çeken yazı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun ortak canlı yayın programının ayrıntıları merak ediliyordu.



Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bu konuda dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



ABD başkan adaylarının seçim öncesindeki tartışmalarına benzer bir çalışma yapılacağını belirten Müderrisoğlu, şunları yazdı:



“Kuşkusuz, başkanlık tartışmasının yapılabilirliği, belli koşulların yerine gelmesine bağlı. Nitekim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında kurulan ilk temasın, bayram sonrası detaylı görüşmeye dönüşmesi bekleniyor.

Programın formatı, yani seçilecek yayın platformu, mekan, sorular, süre, moderatör belli bir uzlaşmayı gerektirecek.

Halihazırda, tüm TV kanallarına ve sosyal medya erişimine açık ortak bir yayın üzerinde çalışma yapılıyor. ABD başkan adaylarının televizyon performansında olduğu gibi, her iki adaya da aynı soruların sorulması, eşit süre verilmesi, adil bir yayın için üzerinde mutabakata varılan gazeteci/televizyoncuların belirlenmesi gibi ayrıntılar da düşünülüyor.”