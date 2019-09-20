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Binali Yıldırım'ın Google ziyaretinde kahvelerde Galatasaray ayrıntısı

AK Partili Binali Yıldırım'ın ABD'de Google'ı ziyaretinde Galatasaray ayrıntısı dikkatleri çekti. Ziyarette Yıldırım'a ikram edilen kahvelerin köpüğünde dört yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı. Yıldırım, ayrıntı için "Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı" dedi

Binali Yıldırım'ın Google ziyaretinde kahvelerde Galatasaray ayrıntısı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ABD'de Silikon Vadisi'nde Google'ı ziyaret etti.

Yıldırım, ziyaretinde artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.



KAHVELERDE GALATASARAY AYRINTISI

Ziyarette Yıldırım'a ikram edilen kahvede Galatasaray ayrıntısı yer aldı.

Kahvelerin köpüğünde dört yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı.

Binali Yıldırım, o ayrıntı için "Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı" ifadelerini kullanarak sarı ve kırmızı kalp ile mesajını paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #binali yıldırım #google #Silikon Vadisi #Galatasaray
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