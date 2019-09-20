AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ABD'de Silikon Vadisi'nde Google'ı ziyaret etti.
Yıldırım, ziyaretinde artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
KAHVELERDE GALATASARAY AYRINTISI
Ziyarette Yıldırım'a ikram edilen kahvede Galatasaray ayrıntısı yer aldı.
Kahvelerin köpüğünde dört yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı.
Binali Yıldırım, o ayrıntı için "Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı" ifadelerini kullanarak sarı ve kırmızı kalp ile mesajını paylaştı.
ulusal.com.tr
AK Partili Binali Yıldırım'ın ABD'de Google'ı ziyaretinde Galatasaray ayrıntısı dikkatleri çekti. Ziyarette Yıldırım'a ikram edilen kahvelerin köpüğünde dört yıldızlı Galatasaray logosu yer aldı. Yıldırım, ayrıntı için "Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı" dedi
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ABD'de Silikon Vadisi'nde Google'ı ziyaret etti.