AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Kürdistan" söylemine MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kürdistan yoktur." dedi. Yıldırım ise tartışmaya dahil olmadı, "Yorum yapma ihtiyacı duymuyorum." ifadelerini kullandı. HDP de tartışmaya Meclis grup toplantısında dahil oldu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "Kürdistan" ifadesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekti.



Bahçeli tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.



Yıldırım'dan ise bu mesajlara ilişkin değerlendirme gecikmedi.



Binali Yıldırım, "Kürdistan" ifadesiyle ne kastetmek istediğini de anlattı.



Kürdistan tartışmaları ise PKK'nın siyasi kolu HDP de dahil oldu.



Yıldırım'ın söylemlerinden pay çıkaran HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, taleplerini sıraladı.



HDP Eş Genel Başkanı ayrıca CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğini bir kez daha ilan etti.



Bir diğer seçim gündemi ise CHP ve Ak Parti İstanbul Belediye Başkan adaylarının birlikte yayına çıkacak olması. Programın detayları netleşti. FOX TV'nin sabah programı sunucusu İsmail Küçükkaya modaratör olacak.





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