Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerdeki "aday" hareketliliği sürüyor. AKP ve MHP cephesinde gözler İstanbul adaylığı için adı geçen Binali Yıldırım'da. CHP'de ise Aralık'ın ilk haftasında açıklanacak adaylar merak konusu. Aynı hafta içinde İyi Parti ile kurulması muhtemel ittifakın da netleşmesi bekleniyor.

Seçim takvimi yaklaşıyor, partilerin çalışmaları devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın durumu hala netlik kazanmadı.



AKP ve MHP’nin ortak adayı olması beklenen Yıldırım’ın bu süreçte Meclis Başkanlığı’ndan istifa edip etmeyeceği tartışılıyor.



Kulislerde, ayrıca Yıldırım'la İstanbul ilçe adayları konusunda bazı pürüzlerin yaşandığı konuşuluyor.



Yıldırım’ın adaylığının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Amerika’dan dönüşü sonrası netleşmesi bekleniyor.



Öte yandan, muhalefetin ittifak görüşmelerinde de henüz bir sonuca ulaşılmış değil.



CHP’nin altı Aralık’ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında, çok sayıda belediye başkan adayının netleştirileceği öğrenildi. Bu toplantı, İyi Parti ile kurulması düşünülen seçim ittifakının akıbeti için de büyük önem taşıyor.



CHP ile İyi Parti arasında ittifak trafiği sürerken önemli bir gelişme de yaşandı. CHP’nin ittifak görüşmesi yapan ekibinden Bülent Tezcan’ın alındığı, Tezcan’ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın görevlendirildiği öğrenildi.



Tezcan’ın görevden alınmasının İyi Parti heyeti tarafından istendiği iddia ediliyor.



ulusal.com.tr