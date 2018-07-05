Başbakan Binali Yıldırım Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası programına konuk oldu. Yeni sitemin pazartesi günü başlayacağını söyleyen Yıldırım, soruları yanıtladı

Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları şöyle:



11 Milyon oy farkıyla seçim sonuçları tamamlandı. Seçmen şöyle düşündü, "bunlar bir parti gibi hareket ediyorlar oraya da versek olur oraya da versek olur" diye düşünenler de oldu. Memleket için hayırlı olsun. Parlamento yapısı da bu haliyle bir sorun teşkil etmiyor. Meclisin en güçlü grubunu oluşturuyoruz. Yeni sistemde artık uzlaşma kültürünün oluşması gerekiyor.



Memleketin işlerini görmek vatandaşın beklentilerini karşılamak için ihtiyacı duyduğu yasal altyapı mevcut. Meclis yeni dönemde daha etkili olacak



Başbakan Binali Yıldırım yeni dönemde Meclis Başkanı olacağı yönündeki iddialar hakkında “Onun kararını ben vermem. Partimizin genel başkanı ve partimiz hangi yönde karar verirse o yönde görev yaparız” dedi



Biz 15 yılı geride bıraktık 16. yılın içindeyiz. Biz mazeretlere sığınan bir parti olmadığımız için hep sabrettik ve bu değişmelidir dedik. Düşünebiliyor musunuz? 19 Kasım 2002’de iktidara gelmişiz, askerler 8 Ocak’ta muhtıra vermiş. Yok laiklik elden gidiyor yok irtica geliyor. Ya kardeşim Allah’tan korkun 1,5 ay bile olmamış.15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bu işin dönüşünün olmadığının kanaati topluma da bize de yerleşti.



1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık



Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş. Beraber belediyede de çalıştık. son 16 yıldır kabinesinde görev yaptık, son 2 yıldır başbakan olarak görev yaptık. Cumhurbaşkanımız, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bu neden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor.



Terörle mücadele seçime endekslenen bir iş olamaz. Bunu böyle düşünmek bu ülkeye en büyük haksızlıktır. Bu, Türkiye'nin beka meselesi. Şimdi Irak tarafında 350 kilometrelik alanda, İran sınırından Habur'a kadar, orada da, Kandil de dahil, sahadayız.



ulusal.com.tr