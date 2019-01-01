Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AKP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı olmasıyla artan "istifa" tartışmalarına hukukçular açıklık getirdi. Hukukçulara göre, Yıldırım Anayasa'nın 94'üncü maddesinin son fıkrasına göre Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeli. Zira 94'üncü madde, Meclis Başkanının üyesi olduğu siyasi partinin faaliyetlerine katılmasını yasaklıyor.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığı resmen ilan edildi. İstifa tartışmaları başladı.



Eski Adalet BakanıHikmet Sami Türk, "Yıldırım, partisinin İstanbul Belediye Başkan adaylığını sürdürmek istiyorsa 3 açıdan Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeli." dedi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, "Yıldırım Anayasa'yı uygulamalı, istifasını vermeli." diye konuştu.



AKP'nin İstanbul Belediye Başkanlığı için Yıldırım'ı aday göstereceği kulislere yansımıştı. Bunun üzerine Yıldırım'ın aday olması durumunda Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi gerektiği yönünde bir iddia gündeme getirildi.



Gelinen noktada kulislerde konuşulan Yıldırım'ın adaylığı doğrulandı. Adaylık, 29 Aralık Cumartesi günü resmen ilan edildi. İstifa tartışması ise hız kazandı.



Hukukçulara göre Yıldırım adaylığını devam ettirmek istiyorsa Anayasa ve kanunlara göre Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeli.



Eski Adalet BakanıHikmet Sami Türk, "Yıldırım'ın adaylığı, Mahalli İdareler Kanunu'nun 17'inci maddesine göre aykırı. Ayrıca seçim yarışına girecekler açısından da eşit koşul olmuyor. Zira, Anayasa'nın 94'üncü maddesinin son fıkrasında "Meclis Başkanı ve başkanvekilleri, üyesi oldukları siyasi partinin faaliyetlerine katılmaz" diyor. Belediye başkan adaylığı ise bir parti faaliyetidir. Dolayısıyla Yıldırım'ın adaylığı Anayasa'nın 94'üncü maddesine de aykırıdır." dedi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, "Anayasa'nın 94'üncü maddesi çok açık. Meclis Başkanı üyesi olduğu partinin faaliyetlerine katılamaz. 19 Şubat'ta seçim kurullarına adaylık başvurusu yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmeden yapacağı adaylık başvurusunu reddetmeli. Aksi halde YSK da Anayasa'yı çiğnemiş olur." diye konuştu.





HABER: GÜRKAN DEMİR

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