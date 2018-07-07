banner982
FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına operasyon
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı
Ümit Özdağ'dan flaş CHP açıklaması!
Ümit Özdağ'dan flaş CHP açıklaması!
Fatih Terim'den Muslera paylaşımı
Fatih Terim'den Muslera paylaşımı

Binali Yıldırım merakla beklenen KHK ile ilgili açıklama yaptı

Başbakan Yıldırım, normal şartlarda dün gece çıkarılması beklenen KHK için çalışmaların tamamlanmadığını duyurdu.

Binali Yıldırım merakla beklenen KHK ile ilgili açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, yeni KHK ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Uzadı biraz." dedi.

Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor." dedi.

"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, "Yeni KHK'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım." yanıtını verdi.

Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlarken, "Bilmiyorum, O Cumhurbaşkanımızın takdiri." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #khk #binali yıldırım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.