Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı olması beklenen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Görüşmenin özel bir sebebi olmadığını belirten Yıldırım “Görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Millet İttifakında da yeni gelişmeler var. 21 il için el sıkışan CHP ile İyi Parti işbirliğini genişletti.

İstanbul adaylığı öncesi ziyaret etti, nezaket görüşmesi yaptıklarını söyledi.



2019 bütçe görüşmelerinin son gününde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.



Bahçeli’nin Meclis'teki makamında yapılan görüşme 20 dakika sürdü.



Ziyaretin ardından Bahçeli ile birlikte kameraların karşısına geçen Yıldırım, fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.



Devlet Bahçeli ise herhangi bir açıklama yapmadı.



Bu arada Yıldırım'ın ismi AKP'den İstanbul belediye başkan adaylığı için konuşuluyor. İstanbul'da aday göstermeyeceğini duyuran Bahçeli, daha önce yaptığı bir açıklamada Yıldırım'ın adaylığına yeşil ışık yakmıştı.



Ancak Ankara ve İzmir adaylarını açıklayan AKP'nin henüz İstanbul adayını açıklamaması merak konusu oldu.



Öte yandan, CHP ile İyi Parti kanadında da önemli gelişmeler yaşanıyor.



İki parti daha önce 21 il için el sıkışmıştı. Bu illerden 10'unda CHP İyi Parti'yi, 11'inde ise İyi Parti'yi destekleyecekti. İki parti işbirliğini genişletti.



Yürütülen müzakereler kapsamında CHP Osmaniye, Nevşehir ve Isparta’da da İyi Parti’yi destekleme kararı aldığı belirtildi.



CHP ayrıca, Ankara’da hali hazırda CHP belediyesi olan Çankaya ve Yenimahalle ilçeleri dışındaki tüm belediyelerde İyi Parti adaylarını destekleyecek. İstanbul ve İzmir ilçelerinde ise daha çok CHP adaylarının desteklenmesi bekleniyor.