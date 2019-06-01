AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İSPARK zarar ediyor" sorusuna "Onu ben de anlamış değilim. Benim de kafam almıyor (İSPARK'ın zarar etmesine) ben de anlam veremedim. Göreve gelirsek inceleyeceğiz" cevabını verdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5 televizyonunda Mustafa Yılmaz'ın sorularını cevapladı.



Binali Yıldırım, Yılmaz'ın "İSPARK zarar ediyor" sorusunu yanıtladı.



Yıldırım, "Onu ben de anlamış değilim. Benim de kafam almıyor (İSPARK'ın zarar etmesine) ben de anlam veremedim. Göreve gelirsek inceleyeceğiz" dedi.



Yıldırım, yeşil alanların hala korunduğunu İstanbul'un yüzde 20'sinin yerleşim alanı, geriye kalan yüzde 80'inin yeşil alan olduğunu iddia etti.



ulusal.com.tr