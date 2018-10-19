TBMM Başkanı Binali Yıldırım Socar Star Rafineri açılışında konuştu. Açılışın Azerbaycan'ın kuruluşunun 100. yılına denk geldiğini belirten Yıldırım, "Azerbaycan'la karşılıklı yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı

Binali Yıldırım özetle şöyle konuştu:



Yaptığımız bu açılış töreni önemli bire yıldönümüne denk geliyor. Bu yıl Azerbaycan'ın bağımsız br devlet olarak tarih sahnesinde yer alışının 100. yılıdır.



Bu yatırım ne ilk ne de sondur. Hatıralarımız hep canlı duracak ama ilişkilerimiz hatıralardan ibaret olmayacak. Aramızdaki muhabbeti müşahhas hale getirmek için karşılıklı münasebetlerimiz yatırımlarımız daha da artacaktır. Bugün Türkiye'nin Azerbaycan yatırımları 10 milyar dolaylarındadır.



Ekonomik sosyal kültürel ilişkilerimzii geliştirip ülkelerimizin gelişmesine öncülük eden sayın cumhurbaşkanlarımız olmak üzere emei geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Azerbaycan Türklerini birbirine varis kılacak kadar yakınlaştıran bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum.