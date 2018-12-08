Çin ve Kırgızistan temaslarını tamamlayan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İran'a gitti. "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" toplatısına katılan Yıldırım, öncesinde ikili görüşmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran'a gitti.



Yıldırım, Tahran'da düzenlenen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu toplantıya katıldı. Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan Meclis Başkanları da aynı toplantıdaydı.



Binali Yıldırım, öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Yıldırım, "Komşuyuz, kardeşiz, asırlardan bu yana beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla İran'ın başına bir iş gelirse biz kendi başımıza gelmiş gibi kabul ediyoruz. Sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir." dedi.



Laricani de iki ülke ilişkilerinin güçlendiğine işaret ederek, bu iyi ilişkilerin devam ettirilmesini istedi.



Yıldırım, Tahran'daki temasları kapsamında Rusya Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile de bir araya geldi.



ulusal.com.tr