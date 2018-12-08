banner999
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Şanlıurfa'da 2 terörist yakalandı
Fransa'da gözaltılar başladı
Fransa'da gözaltılar başladı
FETÖ sohbetlerindeki 'kör bilgisayar' sırrı
FETÖ sohbetlerindeki 'kör bilgisayar' sırrı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı
Putin'den Yunanistan'a 'TürkAkım' mesajı

Binali Yıldırım Tahran'da

Çin ve Kırgızistan temaslarını tamamlayan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İran'a gitti. "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" toplatısına katılan Yıldırım, öncesinde ikili görüşmelerde bulundu.

Binali Yıldırım Tahran'da

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Yıldırım, Tahran'da düzenlenen "Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" konulu toplantıya katıldı. Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan Meclis Başkanları da aynı toplantıdaydı.

Binali Yıldırım, öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme öncesi Yıldırım, "Komşuyuz, kardeşiz, asırlardan bu yana beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla İran'ın başına bir iş gelirse biz kendi başımıza gelmiş gibi kabul ediyoruz. Sizin sevinciniz bizim de sevincimizdir." dedi.

Laricani de iki ülke ilişkilerinin güçlendiğine işaret ederek, bu iyi ilişkilerin devam ettirilmesini istedi.

Yıldırım, Tahran'daki temasları kapsamında Rusya Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile de bir araya geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #binali yıldırım #tahran #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.