Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yıldırım ve Bahçeli görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım görüşme sonrası, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almak üzere Genelkurmay Karargahı'na gitti.

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir." dedi.



Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, harekata ilişkin Çankaya Köşkü'nde yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin bölgesindeki PKK, KCK, PYD, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik kapsamlı harekatının başladığını söyledi.



"Harekatın ilk aşaması Türk Silahlı Kuvvetleri hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, belirlenen hedefler, neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür." bilgisini veren Yıldırım, topçu ateşiyle, alanın yumuşatılması faaliyetlerinin halen devam ettiğini açıkladı.



Yıldırım, "Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik'in yanı sıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar vardır." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş, güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son üç yıl içinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir. Son üç yıldan beri bölgede terör örgütünün adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır ve ülkemize 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir.

Dolayısıyla terör örgütünün 'Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor' gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Yapılan operasyon, Kürtleri de Arapları da masum insanları da bu eli kanlı, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmaktır."



"Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekat"

Harekatın meşruiyetini Türkiye'nin, uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler kararlarından aldığını dile getiren Yıldırım, harekatın adının "Zeytin Dalı" olduğunu anımsattı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın barış, huzur ve esenlik getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Yıldırım, harekat kapsamında yapılan çalışmaları MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye anlattıklarını belirtti.

Yıldırım, Bahçeli'ye görüşmeden dolayı teşekkür etti.

Bahçeli'nin, "Mesele, memleket meselesi olunca gerisi teferruattır" anlayışıyla bugüne kadar ülkenin birliği, beraberliği ve değerleri konusunda her zamanki gibi duruşunu gösterdiğini kaydeden Yıldırım, "Kendisine milletimiz adına, partimiz adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Yıldırım, "Allah Mehmetçik'in, askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Orada bu faaliyetleri icra eden binlerce kahramanımız şunu bilmelidir ki 80 milyon milletin duası, desteği, onların arkasındadır." şeklinde konuştu.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'den açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli de Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Bahçeli, "Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır, kapsamı dahi anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Böyle bir operasyona ilişkin, bu ana kadar geçen sürede Başbakan Yıldırım'ın muhalefet partilerini bilgilendirme nezaketinin kendisini memnun ettiğini dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de milletimizle bunu paylaşmak istiyoruz. Çok önemli istikrarlı bir karar süreciyle, bir yönüyle diplomasi, bir yönüyle Silahlı Kuvvetler, bir yönüyle de kamuoyunun oluşturulması konusunda iyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkati çekmektedir. Milletimiz bunu anlayacaktır, başta siyasi iktidar olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli desteğini hiçbir zaman vermemezlik yapmayacaktır.

Ben inanıyorum ki mevcut siyasi partilerimiz, bütün sivil toplum kuruluşları... Bu önemli Zeytin Dalı Operasyonu'nun sonuçları milletimize ve Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesi noktasındaki çabalara karşı da bir yol gösterici, aydınlatıcı olacaktır. Başarılar diliyor, Allah yardımcınız olsun diyorum."