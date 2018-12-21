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Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli'nin makamında 25 dakika süren görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini belirterek, bugün, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü olduğunu anımsattı.

Yıldırım, "Bugün yapılacak görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini Mecliste onaylamış olacağız, görüşmelerini tamamlamış olacağız ve böylece 2019'a girmeye hazır olacağız. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakında görüş alışverişinde bulunduk. Melese bundan ibarettir." dedi.

Bahçeli, Yıldırım'ı gelişinde ve gidişinde makam kapısının önünde karşıladı ve uğurladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #devlet bahçeli #binali yıldırım
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