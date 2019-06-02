AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın davetini kabul etti. Yıldırım, "''Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar'' açıklamasında bulundu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi kanalda tartışacak? İşte Yıldırım'ın istediği kanal

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun canlı yayın davetini kabul etti.



Yıldırım katıldığı televizyon programında, "''Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar'' açıklamasında bulundu.



NTV'de Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünde Ahmed Arpat ve Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım kendisine yöneltilen 'Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında tartışma' sorusuna ''Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar'' şeklinde yanıt verdi.



Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamasının devamı şu şekilde:

''Arkadaşlarımız görüşüyorlar. Artık o hazırlıkları, detayı, günü, içeriği, kuralları... Tabii bu yayının İstanbullulara bir katkı sağlamasını önemsiyorum. Tercihim, ağırlıklı İstanbul olmalı. Onu söyleyince de onu da çarpıttılar. Korkuyor musun diğer konularda cevap vermeyeceğin için mi istemiyorsun gibi aslı astarı olmayan şeyler söylediler. Her şeyi konuşurum ben. Arkadaşımızın siyasi tecrübesinden kat kat tecrübem var, yaşadıklarım da var. Bu bir hakikat. İstanbul'da belediyeciliğim 1994'te başladı. Yeni İstanbul'a aday oluyor filan değilim. Cumhurbaşkınımızla dört buçuk sene beraber İstanbul'da beraber çalışmışız.

Dolayısıyla her şeyi konuşuruz ama benim muradım İstanbulluya faydalı olan neyse onu konuşalım. İstanbulluya ne yapacağız, İstanbullu gençlere ne yapacağız, İstanbullu kadınlara ne yapacağız. İstanbul'un kültür hayatına, saanat hayatına hangi katkıları sağlayacağız. İstanbul'un ekonomisini nasıl daha geliştireceğiz. Tüm bunları konuşmak lazım.''





BİNALİ YILDIRIM HANGİ KANALA ÇIKMAK İSTİYOR?

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldırım'ın tartışmanın TRT'de yapılmasını istediğini yazdı.



Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın hangi kanalda tartışacağı da ayrı bir konu... Binali Yıldırım'ın çalışma arkadaşları tartışmanın TRT'de yapılmasını istiyor. Yıldırım'ın kurmayları, İmamoğlu'nun kurmaylarına "Tartışma TRT'de olsun" teklifini götürecek." ifadelerini kullandı.