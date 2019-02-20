AKP'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi adayı Yücel'in 'Mavi İstanbul' projesine yanıt verdi. Yıldırım, 'Bazıları deniz taşımacılığıyla İstanbul’un sorunları yüzde yüz çözülür diyorlar. Ben denizciyim ömrüm bu işlerle geçti böyle bir şey yok' dedi

Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'in açıkladığı Mavi İstanbul projesi ses getirdi. AKP'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım dün akşam katıldığı canlı yayında konuyu gündeme getirdi.



Programda 'İstanbul'un trafik sorununa ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi: “Toplu ulaşımı artıracağız, raylı sistemin payını artıracağız. Bazıları deniz taşımacılığıyla İstanbul’un sorunları yüzde yüz çözülür diyorlar. Ben denizciyim ömrüm bu işlerle geçti böyle bir şey yok."



Mustafa İlker Yücel, İstanbul için “Yeditepeli İstanbul'a Yedi Renk” sloganıyla çalışmaya başlamıştı. Yedi renkten biri olan “Mavi İstanbul” projesini de geçen hafta deniz ortasında düzenlediği toplantıyla kamuoyuna duyurdu.



İstanbul'da 39 ilçenin 23'ünün denize kıyısı bulunduğunu belirten Yücel “Marmara Denizi, Karadeniz, İstanbul Boğazı, Haliç ile Adalar kıyılarının toplamı 350 km’yi aşan bir kentte yaşıyoruz” demişti. Bazı iskelelerin restorana çevrildiğini hatırlatan Yücel, her ilçeye iskeleler kurulacağını açıkladı. Yücel, insan yoğunluğu olan alanlardan, kurulacak iskelelere dikey ulaşım sağlanacağını da duyurdu.



Ulaşım sorununun deniz taşımacılığıyla çözüleceğini değil, rahatlatılacağını söyleyen Yücel şöyle devam etti: “Beton partileri İstanbulluyu karaya mahkum etti. Toplu taşımada deniz araçlarının kullanımı teşvik edilecektir. Manevra kabiliyeti kuvvetli deniz araçlarıyla toplu taşıma seferleri hızla artırılacak. Sıkış tepiş değil püfür püfür yolculuk yapılacak. Avcılar'dan Tuzla'ya, Sarıyer'den Kartal'a deniz üzerinden ulaşılabilecek. Deniz araçlarıyla ulaşım payını hızla yüzde 13'e çıkararak trafikte rahatlama sağlayacağız."



“Deniz ulaşımında kullanılan taşıtların taşıma kapasiteleri diğerlerinin tümüne göre oldukça yüksektir. Bu özellik deniz ulaşımının toplu taşımacılığa uygunluk açısından ilk sırada yer almasını sağlamaktadır. Deniz ulaşım sistemlerinin ilk yatırım birim maliyetleri, araçların taşıma kapasitelerinin büyük olması ve denizin doğal alt yapısını kullanma avantajı nedeniyle tüm diğer sistemlere göre düşüktür. Deniz ulaşımı kara trafiğindeki sıkışıklık ve kentin boğaz ve haliçle bölünmüşlüğü nedeniyle özellikle iki yaka arasındaki yolculuklar açısından kara ulaşımına göre çok daha hızlı yapılacaktır. Deniz araçları ekonomiktir, çevre dostudur, konforludur ve güvenlidir.”



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