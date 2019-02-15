Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım önümüzdeki hafta Meclis başkanlığından istifa edecek. İstifasından önce Meclis Başkanlık Divanı'na son kez başkanlık yapan Yıldırım, 'hakkınızı helal edin' diyerek çalışma arkadaşlarına veda etti. Yıldırım’ın istifası sonrası yeni Meclis başkanı seçilinceye kadar MHP’li Celal Adan’ın göreve vekalet edeceği öğrenildi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Başkanlık Divanı üyelerine veda etti.



18 Şubat Pazartesi günü görevinden çekileceğini açıklayan Yıldırım, Divan üyeleriyle birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



“Hakkınızı helal edin” diyerek üyelerden helallik isteyen Yıldırım, Pazartesi günü itibariyle İstanbul’da seçim çalışmasına odaklanacak.



Toplantıda daha sonra Başkanlık Divanı üyeleri tek tek söz alarak, Binali Yıldırım ile çalışmaktan mutlu olduklarını belirtti.



En son söz alan CHP'li Meclis Başkanvekili Levent Gök de Yıldırım’a katkılarından dolayı teşekkür etti.



Bunun yanı sıra, Yıldırım’ın ardından Meclis başkanlığına vekalet edecek kişi de belli oldu.



MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan, yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar Yıldırım’ın görevine vekâlet edecek.





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