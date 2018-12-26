TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı’ndan istifa iddiaları hakkında, “O konu kapanmıştır diye düşünüyorum. Tartışmalar benim dışımda” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni öncesi konuştu.



AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Yıldırım, ''Aday olursanız istifa edecek misiniz?'' sorusuna, ''İstifa tartışması benim dışımda, konu kapanmıştır diye düşünüyorum" yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün konuya ilişkin, "İstifa etmesine gerek yok" açıklaması yapmıştı.



Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım açıklaması: İşi zorlaşır



Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soruya “Bu Ankara'nın konusu. Yasal bir mevzu çok fikir yürütebileceğim bir mevzu değil. Yalnız, Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır diye düşünüyorum. Çünkü halk daha böyle büyükşehir belediye başkan adayı kimliğine bürünmüş birilerini ister. Daha rahat sokakta yürüyebilsin ister. Bunlar bir öneri tabi. Ancak diğer tarafını Ankara bilir ben bir şey diyemeyeceğim. Benim açımdan bir dezavantaj durumu olmaz. Tam tersine kendileri açısından bir dezavantaj olur. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın sokaklarda dolaşması zorlaşır. Etrafındaki koruma kalkanı vesaire zor olabilir. Tavsiyem, daha bir İstanbul vatandaşı olarak sokakta gezmesi ve caddelerde dolaşması. Onlar için daha lehine olur" dedi.

