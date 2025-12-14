Binali Yıldırım’ın kardeşi de o fotoğraftaydı: Susurluk iddialarına yanıt verdi

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından gündeme gelen doğum günü fotoğrafıyla ilgili tartışmalar sürerken, karede yer alan eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım iddialara yanıt verdi.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı operasyonun etkisi devam ederken, Ersoy’un doğum gününde çekilen bir fotoğraf karesi kamuoyunda tartışma konusu oldu. Karede bulunduğu belirtilen eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım sessizliğini bozdu.

Gazeteci Timur Soykan, köşe yazısında Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün, Mehmet Akif Ersoy’un doğum gününde çekilen fotoğrafı paylaşarak “Bu dosya siyasi Susurluk olmaya aday” ifadelerini kullandığını hatırlattı.

İLHAMİ YILDIRIM’DAN “SUSURLUK” YORUMUNA YANIT

Sabah yazarı Dilek Güngör’ün paylaşımlarının ardından İlhami Yıldırım ile görüştüğünü belirten Timur Soykan, Yıldırım’ın iddialara ilişkin değerlendirmelerini de aktardı. İlhami Yıldırım, söz konusu fotoğrafın yaklaşık 4 yıl önce Mehmet Akif Ersoy’un doğum günü nedeniyle bir balıkçıda çekildiğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy’u uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Ben doğum gününe geç gitmiştim. Mehmet Akif Ersoy arkadaşımdır. Şimdi ‘Onu tanımıyorum’ diyecek halim yok. Ben Mehmet Akif’in iddia edilen yönlerini hiç görmedim, böyle bir tanıklığım olmadı. Ancak böyle bir fotoğrafı ‘Susurluk gibi’ sunmak art niyettir. Siyasi bir amaçla bunu yaptıklarını düşündürüyor. Ama fotoğraftaki herkesi suçlu gibi sunmak hiç doğru değil.”

İlhami Yıldırım, fotoğraf üzerinden yapılan genellemelerin ve benzetmelerin haksız olduğunu vurgulayarak, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya tepki gösterdi.

Şarkıcı Güllü ölümünde kan konduran itiraf! İşte 'Malkata Tuzağı' detaylarıŞarkıcı Güllü ölümünde kan konduran itiraf! İşte 'Malkata Tuzağı' detaylarıGündem
Bakan duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel alınacakBakan duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel alınacakGündem
21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor: İşte MGM'nin kar beklediği şehirler listesi21 il için tarih verildi! Kar yağışı başlıyor: İşte MGM'nin kar beklediği şehirler listesiYurt
