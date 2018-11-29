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'Binbir surat' lakaplı cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi kadın yakalandı. Zanlının evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri dolandırırken hakim ve savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullandığı belirlendi.

'Binbir surat' lakaplı cezaevi firarisi yakayı ele verdi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Kocaeli'de dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik gibi 19 suçtan aranan cezaevi firarisi, "Binbir surat" lakaplı Seher G'yi (50) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Seher G'nin Mamak ilçesindeki adreste gizlendiğini, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri dolandırırken hakim ve savcı cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyle evlenip boşandığı öğrenilen Seher G'yi yakaladı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolandırıcı
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