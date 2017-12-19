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Bingöl'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise 4 terörist, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bingöl'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör operasyonlarında bölücü terör örgütü kayıp vermeye devam ediyor.

PKK'nın kış üslenmesini engellemek için güvenlik güçleri, Bingöl'ün Genç ilçesine operasyon düzenledi. 

Gerçekli köyü kırsalında 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Elazığ'da ise operasyon hazırlığı var. Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçelerindeki 15 ayrı bölge 22 Aralık ile 5 Ocak tarihleri arasında özel güvenlikli bölge ilan edildi.

Valilik, "Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" açıklaması yaptı.

Suriye sınırından kaçak giriş yapan 4 terörist  Hatay Reyhanli'da jandarmadan kaçamadı. 

Ekipler, 4 teröristin bulunduğu aracı ilçe merkezinde durdurdu.  Teröristler kıskıvrak yakalandı. O anlarda cep telefonuyla kaydedildi. Gözaltına alınan 4 terörist, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #genç #pkk #bingöl
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