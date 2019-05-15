banner1005
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ankara'da o iddia yalanlandı
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Ordu Valisi Yavuz'dan açıklama
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bingöl'de 5 sığınakta 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 sığınakta 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl'de 5 sığınakta 60 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün merkez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 5 sığınakta 2 büyük tüpün üst kısmı kesilerek hazırlanan amonyum nitrat ile güçlendirilen, ateşleyicisi bağlanarak patlatılmaya hazır 60 kilogram el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca el bombası, 7 roketatar sevk fişeği, güneş paneli, 2 el dürbünü, örgütsel doküman, muhtelif gıda veyaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, patlayıcı maddelerin uzman ekiplerce olay yerinde imha edildiği aktarılarak, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bingöl
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.