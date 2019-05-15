Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 sığınakta 60 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün merkez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonda 5 sığınakta 2 büyük tüpün üst kısmı kesilerek hazırlanan amonyum nitrat ile güçlendirilen, ateşleyicisi bağlanarak patlatılmaya hazır 60 kilogram el yapımı patlayıcı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca el bombası, 7 roketatar sevk fişeği, güneş paneli, 2 el dürbünü, örgütsel doküman, muhtelif gıda veyaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.



Açıklamada, patlayıcı maddelerin uzman ekiplerce olay yerinde imha edildiği aktarılarak, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.



