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Bingöl'de terör operasyonu

Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda, 800 kilogram amonyum nitrat ile 302 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal malzeme ele geçirildi

Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 800 kilogram amonyum nitrat ile 302 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini engellemek amacıyla güvenlik güçlerince ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 800 kilogram amonyum nitrat, 302 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 16 elektrikli fünye, 30 metre kablo, 50 M-16 piyade tüfeği mermisi ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #bingöl #Bingölde terör operasyonu
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