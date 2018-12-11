Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Bingöl’de ortaokul öğrencilerine kütüphane kuruyor!

24 Kasım 2018’de gerçekleşen Hasan Ali Yücel TaLeBe Meclisi’nde aldıkları kararla, Atatürk Devrimlerine bağlı ve millet bilinci pekişmiş yurttaşlar yetiştirme şiarıyla harekete geçen TaLeBe’lerBingöl'lü kardeşlerine el uzatıyor.



Tüm yurtta binlerce TaLeBe’nin ortak emeğiyle ve vatandaşların katkısıyla dayanışma içinde toplanan kitaplarla ‘Bingöl'e Gelecek Köprüsü’kuruluyor.Büyük bir heyecan içerisinde çalışma yürüten Atatürkçü liseliler, geleceği inşa etme yolunda adım atmaya devam ediyor.



‘Gelecek Bizimle Gelecek’



Kampanya ile ilgili Aydınlık’a konuşan TLB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan şunları söyledi:“Eğitim öğretim yılının başlamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ eline kitap ulaşmayan okullarımız var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde bu durum cemaat ve terör örgütlerinin fırsatçılıklarına zemin hazırlıyor. Bu sorunlardan muzdarip, cemaat ve terör örgütlerinin fırsat kolladığı yelerden biri olan Bingöl ilimizden bir okul müdürü bizlere ulaştı. Geleceğe yön verme ve ‘her şart altında mücadele’ konusundaki azmi ile bizlere örnek oldu. Bölgedeki öğrenci arkadaşlarımızın kültürel gelişimi için koşulların elverişsiz olduğunu aktardı. Bu kapsamda bizden kütüphane kurmak için destek istedi.



Yeni Ziya Gökalpler, Kubilaylar, Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler yetişmesine katkı sağlamak için kolları sıvadık. Tüm yurttan binlerce vatandaşımızın emeğiyle, dayanışma içinde ihtiyaçların tamamını karşılayacağız. Aydınlık aracılığıyla kampanyamızı gören, duyan tüm vatandaşlarımızı destek olmaya çağırıyoruz. Yeni veya okunmuş tüm kitaplarınızla kampanyamıza destek olabilirsiniz.”

Kampanyaya destek olmak için telefon ve adres bilgileri:



Telefon: 0541 952 79 69

Adres: Kavaklıdere Mahallesi, Konur-2 Sokak, No:71/6 Kızılay/ANKARA”

