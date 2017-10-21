Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün akşam saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, ilçe kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile teröristlerin askeri birliklere saldırı için hareket halinde oldukları tespit edildi.
4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Öte yandan harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.
ulusal.com.tr
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün akşam saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.