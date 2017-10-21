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Bingöl Genç kırsalına hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl Genç kırsalına hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün akşam saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalına hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, ilçe kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile teröristlerin askeri birliklere saldırı için hareket halinde oldukları tespit edildi.

4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Öte yandan harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bingöl #genç #hava harekatı #terörist #pkk
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