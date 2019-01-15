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Bingöl ve Bitlis'te bugün okullar tatil mi? (15 Ocak Salı)

Bingöl'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime 15 Ocak Salı ara verildiği bildirildi. Bitlis'in Hizan ilçesi ve bağlı köyleri ile Mutki ilçesine bağlı 4 köydeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Bingöl ve Bitlis'te bugün okullar tatil mi? (15 Ocak Salı)

Bingöl'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde, okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okulların 15 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'in Hizan ilçesi ve bağlı köyleri ile Mutki ilçesine bağlı 4 köydeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Mutki Kaymakamlığından da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçeye bağlı Kaşak, Kapıkaya, Kaşıklı ve Ballı köylerindeki okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Etiketler; #bingöl
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Gulşen kusem - 39 dakika önce
Merkezde de tatilmi
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