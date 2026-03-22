Bingöl’de iki araç demir yığınına döndü: 1'i ağır 13 yaralı

Bingöl-Solhan kara yolu üzerinde seyir halinde olan 38 GG 275 plakalı hafif ticari araç ile 44 AFT 124 plakalı otomobil, Yüzen Adalar Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çaplı hasar meydana gelirken, bölgeye çok sayıda profesyonel ekip sevk edildi.

Olay yerine ivedilikle intikal eden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık, jandarma ve Solhan Belediyesi itfaiye ekipleri, koordineli bir çalışma yürüttü.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Hafif ticari araç içerisinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin teknik müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan toplam 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre, tedavi altına alınan 13 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma birimleri, kazanın meydana geliş şekline ve ihmal unsurlarına dair tahkikat sürecini sürdürüyor.