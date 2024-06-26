Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve derinliği belli oldu.

Bingöl'de korkutan deprem!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Bingöllü vatandaşlar güne depremle uyandı. Karlıova ilçesinde saat 07.42'de deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden de açıklama yapıldı. Buna göre, saat 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4.1 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte şu ana kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığını belirterek, "İnceleme ve araştırmalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun Bingöl. Rabb'im beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

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# bingöl # Karlıova # deprem
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