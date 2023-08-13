Bingöl'de terör örgütüne darbe! 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi
Terör örgütü PKK'nın 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bingöl'de PKK'ya darbe indirildi.
PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalına operasyon yapıldı.
2023 yılının en yüksek yakalaması olan operasyonda 73 kg toz esrar, 315 kg kubar esrar ile 16 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi.
Operasyonda PKK'nın 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu yapan Jandarmaları tebrik etti. Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
BİNGÖL'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOTERÖR OPERASYONUNDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 3️⃣6️⃣,4️⃣ MİLYAR TL YASA DIŞI GELİR ELDE ETMESİ ENGELLENDİ❗️#Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, #Genç ilçesi kırsalında… pic.twitter.com/ERZSQkNVXE— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 13, 2023