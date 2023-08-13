Bingöl'de terör örgütüne darbe! 36,4 milyar TL yasa dışı gelir engellendi

Bingöl'de PKK'ya darbe indirildi.

PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalına operasyon yapıldı.

2023 yılının en yüksek yakalaması olan operasyonda 73 kg toz esrar, 315 kg kubar esrar ile 16 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda PKK'nın 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu yapan Jandarmaları tebrik etti. Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.