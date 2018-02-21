TGB ve TLB önderliğinde binlerce genç, asker selamı vererek okullardan Mehmetçik’e selam gönderdi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB), okulların açılmasıyla Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalara başladı. Tüm üniversitelerde Mehmetçik’e destek mesajları gönderen gençler bugün Edirne’den Van’a, İzmir’den Uşak’a kadar tüm okullarda terör örgütü PKK ile mücadele eden Mehmetçik’e asker selamı vererek Afrin’e selam gönderdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ABD’nin kara gücüm dediği terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren gençler, üniversite yerleşkelerinde, sınıflarda, okul bahçelerinde şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyor. Okullarını Türk bayrakları ve “Türk Gençliği Afrin’de savaşan Mehmetçik’in yanındadır.” yazılı afişlerle donatıyor. Bir yandan da hazırladıkları duvar gazetelerini üniversite panolarına asarak cephenin sıcaklığını okullara taşıyor.



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ÜNİVERSİTELİLER VE LİSELİLER AYAKTA



Gençlik Afrin için tek yürek oldu. Sadece üniversitelerde değil liselerde de yürütülen çalışmalarla öğrenciler ayağa kalktı. Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehit olan Tankçı Teğmen M. Cihangir Çubukçu'nun mezun olduğu okul İzmir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi öğrencileri dışında öğretmenler de selam durarak cepheye selam gönderdi.



“CEPHE GERİSİNİ SAĞLAM TUTACAĞIZ”



Verdikleri asker selamı ile Afrin’e selam gönderen gençler, “Cephe gerisini sağlam tutacağız, Afrin’de savaşan Mehmetçik’e bin selam” diyerek vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden emperyalist planları cephede savaşarak bozan Mehmetçik’e, başta üniversitelerde ve liselerde olmak üzere her alanda destek olacağını vurguluyor.



ulusal.com.tr