Binlerce kişinin IBAN bilgisi yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendi! Eskişehir'de operasyon

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve kumar soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Binlerce kişinin IBAN bilgisi yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendi! Eskişehir'de operasyon
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli süreci tamamlandı. Dün mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA MASAK RAPORUYLA BAŞLADI

Soruşturmanın temelinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) hazırladığı bir rapor yer alıyordu. Rapora göre 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgisi, yasa dışı bahis sitelerinde tespit edilmişti. Bu bulgu üzerine, söz konusu sitelerde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatılmıştı.

OPERASYONDA 6 KİŞİ YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar, 15 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla sonuçlandı. Operasyonda hedef alınan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve akabinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden dün mahkemeye çıkarılan 2'si tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Geriye kalan 4 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli firar etmiş durumda. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hâlen devam ediyor.

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