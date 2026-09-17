Binlerce kişinin IBAN bilgisi yasa dışı bahis sitelerinde görüntülendi! Eskişehir'de operasyon

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli süreci tamamlandı. Dün mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA MASAK RAPORUYLA BAŞLADI

Soruşturmanın temelinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) hazırladığı bir rapor yer alıyordu. Rapora göre 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgisi, yasa dışı bahis sitelerinde tespit edilmişti. Bu bulgu üzerine, söz konusu sitelerde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlatılmıştı.

OPERASYONDA 6 KİŞİ YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar, 15 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla sonuçlandı. Operasyonda hedef alınan 8 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve akabinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden dün mahkemeye çıkarılan 2'si tutuklanma kararıyla cezaevine gönderildi. Geriye kalan 4 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli firar etmiş durumda. Bu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar hâlen devam ediyor.