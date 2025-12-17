BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi mi? DMM’den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’ye BioNTech aşısı gelmediği yönünde sosyal medyada dile getirilen iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DOĞRUDAN BİONTECH SE FİRMASINDAN TEMİN EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, COVID-19’a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşılarının klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edildiği belirtildi. Açıklamada, pandemiyle mücadele kapsamında Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar BioNTech aşılarının mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşların kullanımına sunulduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında aşı ve ilaç temininde “Acil Kullanım Ön Onayı” mekanizmasının tüm dünyada uygulandığı hatırlatıldı. BioNTech mRNA aşılarının da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilip uygulandığı kaydedildi.