Bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı

Çocuklarının HDP tarafınfan kaçırıldığını söyleyen bir aile daha evlatlarına kavuştu.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocukları oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu'nun oğulları teslim oldu.

Eşrefoğlu ailesinin çocukları 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldü. Aile kararlılıkla süren nöbetteki ailelerin çağrısı ile eyleme katıldı.

HDP'nin Diyarbakır'daki il binası önünden çocuklarına seslenişi gerçeğe dönüştü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine başlatılan çalışmalarla ailenin oğlu teslim olmaya ikna edildi.

Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretlerini giderebilmek için, ifade işlemlerinin bitmesini bekliyor.

ulusa.com.tr