Bir Alman devi daha çöküşte! 140 yıldır üretim yapıyordu

Batarya üretiminde ABD ve Çin hızlı adımlarla ilerlerken, 140 yıllık geçmişiyle Avrupa’nın en önemli batarya üreticilerinden Alman Varta, büyük bir mali krizle karşı karşıya kaldı.

Doğukan Bahri Şahin Doğukan Bahri Şahin
Bir Alman devi daha çöküşte! 140 yıldır üretim yapıyordu
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Bugün akıllı telefonlardan dijital saatlere, kulaklıklardan tabletlere ve klavye, mouse gibi pek çok cihaza kadar neredeyse her şeyde batarya bulunuyor. Ayrıca, otomotiv sektörünün yükselen hibrit ve elektrikli araç trendi, batarya üretiminin ve teknolojilerinin önemini giderek artırıyor.

Bu alanda Çin ve ABD arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, Türkiye de TOGG ile önemli bir adım atıyor. Çinli enerji devi Farasis Energy ile ortaklaşa kurulan Siro batarya şirketi, araç bataryalarından akıllı cihazlara kadar geniş bir yelpazede üretim yapmayı hedefliyor. Alman pil üreticisi Varta, 600 milyon euroyu aşan borçlarıyla uzun zamandır gündem yer buluyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, şirket ayrıca ödeme konusunda nakit sıkıntısı çektiği iddialarıyla uğraşıyor. Yaklaşık 140 yılı geride bırakan Varta’nın hisse fiyatları, dünya borsa tarihinde yaşanan en büyük çöküş olarak nitelendirilen 2008 krizindeki rakamlarında altına inmiş durumda. 

AGRESİF TUTUMLARI PAZAR PAYINA YANSIDI

Bir dönem Apple ile AirPods üretimi konusunda anlaşarak tarihi zirvesine çıkan Varta, Çinli üreticilerin maliyet baskılarına dayanamayarak tıkanmıştı. Elektrikli araç bataryası geliştirmek için gerekli AR-GE yatırımını karşılayamayan Alman devi, BYD ve CATL gibi dev Çinlilerin hammadde alımı konusundaki agresif tutumları karşısında ilerleyememiş ve Alman markalarında dahi pazar payını bile ciddi oranda kaybetmişti.

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