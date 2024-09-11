Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytin Dalı bölgesinde silah kazası sonucu şehit oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bir asker şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu
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Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytin Dalı bölgesinde silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit haberiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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